Вы ведь знаете, что и ПС и читатели сегодня ценят качество текста, как никогда? А тавтология – это один из признаков плохого контента. Тексты с повторами однокоренных слов в соседних предложениях плохо воспринимаются и вызывают сомнения в профессионализме автора.

Чтобы ваш профессионализм никто не ставил под вопрос, мы создали сервис поиска тавтологии онлайн. Он станет отличным помощником для:

копирайтеров;

переводчиков;

журналистов;

редакторов;

блогеров;

всех, кто имеет дело с текстами.

Конечно, главный советник в деле борьбы за качество текста – это голова. Но бывают случаи, когда она не справляется и нуждается в помощнике.

Например, 5 ситуаций, когда сервис поиска тавтологии может вам помочь:

Нет времени. В идеале, чтобы избавиться от дублей нужно несколько вычиток. Но на это нужно время. А если дедлайн уже стучится в окно монитора, то быстрее и удобнее использовать сервис. Борьба с переспамом . Читатель может закрыть глаза на пару однокоренных слов рядышком или просто не заметить их. А вот ПС не закроют и обязательно заметят. Они называют это переспамом и никогда не дают первые места в ТОПе выдачи таким текстам. Замылился глаз. Когда вы пишете или редактируете уже 25 статью за день, то волей-неволей перестаёте замечать повторы. Сдавать текст с тавтологией заказчику нельзя. И на свой сайт тоже выкладывать нежелательно. Поэтому быстренько прогоняете контент через сервис поиска дублей и всё. Вредитель (он же тавтология) выявлен и истреблён. Мало опыта. Начинающие авторы зачастую просто не замечают повторы слов. А потом получают тексты на бесконечные правки от заказчиков. Чтобы быстрее набить руку и начать замечать тавтологию, можно посмотреть, как это делает онлайн сервис. Экономия сил. Зачем ломать голову над поисками повторов слов, если можно заняться чем-то более важным или отдохнуть? Правильно, незачем. Доверьте тексты сервису и идите пить чай.

В сервисе «Свежий взгляд» вы можете самостоятельно настроить «строгость» проверки. Это очень просто. Или можете оставить настройки по умолчанию и получить усредненный оптимальный вариант.

Не переживайте, ваши тексты будете видеть только вы. Мы не сохраняем их и ни в коем случае не используем в своих целях.

Размер текста не имеет значения. Вы можете загрузить любой объём, и всё равно проверка будет моментальной. И ещё, сервис бесплатный. И это навсегда.

Так что, ищите повторы, экономьте время и повышайте качество текстов с помощью сервиса поиска тавтологии «Свежий взгляд»