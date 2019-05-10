Сервис "Свежий взгляд": все повторы в вашем тексте за 1 клик
Когда "замылен" глаз
Уровни тавтологии
Улучшает текст
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Вы ведь знаете, что и ПС и читатели сегодня ценят качество текста, как никогда? А тавтология – это один из признаков плохого контента. Тексты с повторами однокоренных слов в соседних предложениях плохо воспринимаются и вызывают сомнения в профессионализме автора.
Чтобы ваш профессионализм никто не ставил под вопрос, мы создали сервис поиска тавтологии онлайн. Он станет отличным помощником для:
- копирайтеров;
- переводчиков;
- журналистов;
- редакторов;
- блогеров;
- всех, кто имеет дело с текстами.
Конечно, главный советник в деле борьбы за качество текста – это голова. Но бывают случаи, когда она не справляется и нуждается в помощнике.
Например, 5 ситуаций, когда сервис поиска тавтологии может вам помочь:
- Нет времени. В идеале, чтобы избавиться от дублей нужно несколько вычиток. Но на это нужно время. А если дедлайн уже стучится в окно монитора, то быстрее и удобнее использовать сервис.
- Борьба с переспамом. Читатель может закрыть глаза на пару однокоренных слов рядышком или просто не заметить их. А вот ПС не закроют и обязательно заметят. Они называют это переспамом и никогда не дают первые места в ТОПе выдачи таким текстам.
- Замылился глаз. Когда вы пишете или редактируете уже 25 статью за день, то волей-неволей перестаёте замечать повторы. Сдавать текст с тавтологией заказчику нельзя. И на свой сайт тоже выкладывать нежелательно. Поэтому быстренько прогоняете контент через сервис поиска дублей и всё. Вредитель (он же тавтология) выявлен и истреблён.
- Мало опыта. Начинающие авторы зачастую просто не замечают повторы слов. А потом получают тексты на бесконечные правки от заказчиков. Чтобы быстрее набить руку и начать замечать тавтологию, можно посмотреть, как это делает онлайн сервис.
- Экономия сил. Зачем ломать голову над поисками повторов слов, если можно заняться чем-то более важным или отдохнуть? Правильно, незачем. Доверьте тексты сервису и идите пить чай.
В сервисе «Свежий взгляд» вы можете самостоятельно настроить «строгость» проверки. Это очень просто. Или можете оставить настройки по умолчанию и получить усредненный оптимальный вариант.
Не переживайте, ваши тексты будете видеть только вы. Мы не сохраняем их и ни в коем случае не используем в своих целях.
Размер текста не имеет значения. Вы можете загрузить любой объём, и всё равно проверка будет моментальной. И ещё, сервис бесплатный. И это навсегда.
Так что, ищите повторы, экономьте время и повышайте качество текстов с помощью сервиса поиска тавтологии «Свежий взгляд»