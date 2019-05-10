Допечатан 8-й тираж книги "Тексты, которым верят"

Online поиск повторов в тексте. Сервис тавтологии “Свежий взгляд”

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Сервис "Свежий взгляд": все повторы в вашем тексте за 1 клик

Для улучшения качества текстов и удаления "воды"
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Когда "замылен" глаз
Даже вычитка не всегда помогает найти все повторы, а вот "Свежий взгляд" всегда найдет и покажет тавтологии разного уровня
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Уровни тавтологии
Чем ярче текст подчеркивания повтора, тем "опасней" повтор. Впрочем, даже и не критичные дубли вы тоже найдете
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Улучшает текст
Наличие повторов в тексте говорит о слабом уровне копирайтера. Чтобы о вас такого не подумали, используйте этот сервис
Примечания для работы с сервисом
Зачем нужен этот сервис?
С его помощью вы сможете проверить текст любого размера на повторы слов, стоящих слишком близко друг к другу. Помимо поиска точных повторов, сервис “Свежий взгляд” находит повторы с измененным окончанием и однокоренные слова. Наличие близкостоящих дублей в тексте вредит качеству  и читабельности материала 
 ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ПОИСКА ТАВТОЛОГИЙ

Размещайте текст без разрыва строк
Тексты “лесенкой” ( как у Маяковского), когда на строке остается пустое пространство, программа принимает как разрыв текста, что мешают корректному поиску 
Цвет найденных повторов
Такой цвет  говорит о наиболее явных и нежелательных повторах. Такой цвет о менее критичных, но так же нежелательных повторах
Наведение на обнаруженные пары
При наведении на любой из выделенных цветом повторов сервис подскажет, какое слово он считает повтором для этого случая
Обработанный текст появляется ниже главного окна сервиса
Нажмите “обработать” и прокрутите чуть ниже. Текст уже там 
Длина контекста
Чем выше выставленное значение, тем более дальнее соседство повторов будет обнаружено сервисом
Порог срабатывания
Чем выше порог срабатывания, тем более жесткие требования системы выставляются к определению дублей
Коэффициент частотности
0 – максимально “строгий” поиск, 100 – максимально лояльный поиск повторов
Исходный текст для обработки:
 Длина контекста
 [2–30]

Порог срабатывания
 [400–1000]

Коэффициент учета частотности слов
 [0–100]

 
 

1.7K   